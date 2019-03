NAINGGOLAN: "INTER E' GRUPPO SANO E UNITO"

22/03/2019

"L'Inter di quest'anno è forte, un gruppo sano e unito. L'unica cosa che è mancata la continuità nei risultati, ma ora dobbiamo centrare la Champions". Così Radja Nainggolan, in un'intervista pubblicata sul canale Youtube della Lega Serie A. "Il rapporto con Spalletti è sempre stato buono: è molto preparato, tatticamente molto forte - ha proseguito il belga -. Ha fatto tanto per avermi, spero di dargli tanto da qui alla fine. Ho avuto molte critiche, la gente si aspettava tanto da me ma ho anche avuto tanti infortuni, come mai avuti in carriera. Il gol alla Sampdoria è stata una soddisfazione, soprattutto per me. Spero di continuare sulla strada che sto avendo".