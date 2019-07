MORTE GIOCATRICE SVIZZERA, LE CONDOGLIANZE DI INFANTINO

02/07/2019

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha espresso le sue più sentite condoglianze per la tragica morte della nazionale svizzera Florijana Ismaili, il cui corpo è stato ritrovato oggi dopo che era scomparso sabato nelle acque del lago di Como. "Questo è un momento estremamente triste per tutta la comunità calcistica, in particolare in un momento in cui siamo riuniti per la Coppa del Mondo femminile", scrive Infantino su Twitter. "Sia a nome mio che della FIFA, vorrei esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Florijana, alla Federazione svizzera e ai Giovani ragazzi dello Young Boys", aggiunge il numero 1 del calcio mondiale.