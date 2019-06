MONDIALI DONNE, VALENTE: "ORA RICONOSCIMENTO PROFESSIONISMO"

16/06/2019

"C'è una grande ondata di entusiasmo a cominciare dalle ragazze che stanno dimostrando come il calcio femminile stia crescendo. Ormai è una crescita inarrestabile e io spero che questo porti al riconoscimento del professionismo femminile": cosi' il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e responsabile sport del Movimento cinque stelle, Simone Valente, ai microfoni di Raisport prima di Italia-Spagna Under 21 parla dell'exploit delle azzurre di Milena Bertolini ai Mondiali femminili di Francia. "E' il momento giusto - aggiunge Valente - anche perché c'è una legge, ricordiamolo, che è attiva dal 1981 che riconosce il professionismo, basta solamente applicarla. Credo che il mondo del calcio debba farlo e dare una grande risposta. Non serve una legge ma la sostenibilità del sistema e dunque investimenti anche nel calcio femminile".