MONDIALI DONNE, NIGERIA-COREA DEL SUD 2-0

12/06/2019

La Nigeria supera 2-0 la Corea del Sud nella gara valida per la seconda giornata del gruppo A e resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile. Nella partita giocata a Grenoble, la selezione africana passa in vantaggio al 29' grazie all'autorete di Kim Do-Yeon, che nel tentativo di anticipare un'avversaria su un lancio lungo beffa il proprio portiere. Nella ripresa a un quarto d'ora dalla fine la Nigeria raddoppia con Oshoala, che ruba il tempo a un difensore e insacca a porta vuota dopo aver superato anche il portiere. La Nigeria sale cosi' a 3 punti, agganciando momentaneamente Francia e Norvegia, mentre le asiatiche rimangono ferme a zero.