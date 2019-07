MONDIALI DONNE: INGHILTERRA-USA L'EVENTO PIU' VISTO DELL'ANNO IN GB

03/07/2019

Tutti pazzi per il calcio femminile. In Inghilterra, la semifinale persa dalle Leonesse contro gli Usa, è stato l'evento più visto dell'anno. Le ragazze di Neville hanno fatto segnare un audience di 11,73 milioni, pari al 51% di share. Meglio della finale di Champions League Liverpool-Tottenham, che ha avuto come picco massimo 11,3 milioni di telespettatori.