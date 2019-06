MONDIALI DONNE, GRAVINA: "RISULTATO STRAORDINARIO"

19/06/2019

"Una sconfitta indolore che passa in secondo piano rispetto al primo posto nel girone: un risultato straordinario, impensabile alla vigilia". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in tribuna a Valenciennes, dopo il ko delle azzurre contro il Brasile che però non pregiudica il primo posto nel girone. "Le nostre 'Ragazze Mondiali' contro un grande Brasile hanno dimostrato di essere un gruppo eccezionale. Mi complimento con loro, con Milena Bertolini e tutto lo staff", ha concluso il n.1 federale.