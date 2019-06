MONDIALI DONNE: ACCOGLIENZA CALOROSA PER LE AZZURRE A VALENCIENNES

03/06/2019

La banda musicale, una ventina di bambini a sventolare bandierine con il tricolore e il discorso di benvenuto del sindaco Laurent Degallaix, che ha augurato all'Italia una buona permanenza: è stata calorosa l'accoglienza a Valenciennes per la Nazionale Femminile, arrivata nella serata di ieri nella città francese che domenica 9 giugno (ore 13) ospiterà la gara d'esordio nel Mondiale con l'Australia. All'arrivo in hotel, Valentina Cernoia ha rilasciato alcune dichiarazioni al microfono di VivoAzzurro: "Siamo onorate di essere state accolte in questa maniera, un arrivo migliore non ce lo potevamo aspettare. Ci stiamo allenando già da un mese, ora lavoreremo qui in Francia per preparare al meglio la partita di domenica".