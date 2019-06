MONDIALE FEMMINILE, GRUPPO D: INGHILTERRA-SCOZIA 2-1

09/06/2019

L'Inghilterra supera 2-1 la Scozia nella gara valida per il Gruppo D del Mondiale di calcio femminile in Francia. Parris su rigore sblocca il risultato al 14', White raddoppia al 40'. Nella ripresa al 34' Emslie accorcia le distanze ma il risultato non cambia più.