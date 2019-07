MILAN, PRIMA VOLTA IN KOSOVO: AMICHEVOLE IL 10 AGOSTO

05/07/2019

Il Milan giocherà per la prima volta nella propria storia in Kosovo. Il club ha annunciato che sfiderà il Feronikeli sabato 10 agosto, alle 20.45, si in una gara amichevole al "Fadil Vokkri Stadium" di Pristina. La partita rientra nel calendario estivo di amichevoli dopo il trittico di impegni negli Stati Uniti e a Cardiff, nel Regno Unito, per l'International Champions Cup.