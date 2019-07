MILAN, GIAMPAOLO: "TRA CADUTE E RISALITE HO MERITATO QUSTA CHANCE"

08/07/2019

"Sono felicissimo, per me è una grande opportunità. Penso che attraverso lavoro, ricerca e sacrificio ho meritato questa chance, ora devo meritarla coi fatti sul campo". Così Marco Giampaolo nella prima conferenza stampa da allenatore del Milan: "Il mio percorso è stato di up&down, fra cadute e risalite. Quando ho incontrato il club, mi hanno detto: 'Diffidiamo da chi non ha mai sbagliato o fallito, calcisticamente parlando'. Non si finisce mai di imparare. Credo di essere arrivato in un'età giusta a questa sfida".