MILAN, ABATE: "JUVE? È IL MOMENTO GIUSTO"

04/04/2019

La sfida alla Juventus "arriva nel momento giusto". Ne è convinto il terzino del Milan, Ignazio Abate, intervistato da Sky Sport: "Dopo tre partite negative questa partita arriva nel momento giusto. Abbiamo dei problemi, attraversiamo un calo fisiologico ma siamo un gruppo sano, dobbiamo migliorare ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo. È peggio che la Juve abbia la gara contro l'Ajax perché le partite più importanti sono quelle precedenti alle grandi sfide". Abate definisce "appassionante" la corsa Champions: "Ci ritroviamo in una situazione di classifica che all'inizio dell'anno sognavamo, siamo quarti e vogliamo tenere questa posizione con le unghie e con i denti. Il campionato è livellato verso l'alto. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi, sono sicuro che faremo grande finale di stagione". Gli infortuni di Paquetà e Donnarumma non peseranno nel rush finale secondo Abate: "Ricordo quei due-tre mesi in cui abbiamo avuto tanti infortunati, è lì che abbiamo svoltato. Grazie a Gattuso che ci ha tolto ogni alibi. Sono giocatori importantissimi, ma abbiamo altri in squadra che possono sostituirli. E davanti abbiamo un obiettivo troppo importante da centrare".