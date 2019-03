MATERAZZI: "INTER, CHAMPIONS OBIETTIVO MINIMO"

29/03/2019

Marco Materazzi, in esclusiva a Sportmediaset, commenta il rientro in gruppo di Mauro Icardi: "Credo sia stato usato del buon senso. C'è stata qualche incomprensione ma bisogna essere in due a fare la pace come quando si litiga, ora torni a segnare sempre come faceva prima. Mauro merita rispetto così come l'Inter". E sulla classifica: "La squadra nel derby ha dimostrato forza, ora va consolidato il piazzamento Champions che deve essere il traguardo minimo per una società come quella nerazzurra".