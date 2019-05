MANCINI: "ALLEGRI? 5 ANNI STRAORDINARI"

20/05/2019

"La separazione tra Allegri e la Juventus? È la vita degli allenatori, a volte le cose vanno bene e continui, altre volte vanno bene e non continui. Noi siamo vaccinati anche a questo. Massimiliano esce benissimo da questi 5 anni, con 11 trofei: per lui sono stati cinque anni straordinari". Lo ha detto il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, a margine della cerimonia della Hall of Fame della Figc a Firenze.