MANCHESTER UNITED, LUKAKU CONVOCATO PER IL TOUR IN AUSTRALIA

07/07/2019

Come previsto Romelu Lukaku figura nella lista dei convocati del Manchester United per la tournèe in Australia. L'attaccante è al centro di una trattativa di mercato con l'Inter e la prossima settimana le dirigenze delle due società dovrebbero incontrarsi. Convocato anche Pogba, desideroso comunque di cambiare aria come annunciato pubblicamente dal suo agente Mino Raiola.