MAN CITY, GUARDIOLA SCHERZA: "SONO UN FALLIMENTO"

16/04/2019

"Il Tottenham è forte anche senza Kane ma so quanto i giocatori sono concentrati e conosco il loro desiderio di arrivare alle semifinali". Così Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita contro il Tottenham valida per il ritorno dei quarti di Champions League. "Quando giochiamo in trasferta l'atmosfera è sempre incredibile. Voglio vedere se i nostri tifosi vogliono davvero arrivare alle semifinali, abbiamo bisogno di loro", ha aggiunto il tecnico del City. Quindi Guardiola ha replicato in modo polemico ad alcune domande su un possibile fallimento in caso di eliminazione. "Non sono venuto qui per vincere la Champions League onestamente, sono venuto qui per giocare come abbiamo fatto negli ultimi 20 mesi", ha dichiarato ancora Guardiola. "La Champions League è dura e falliamo sempre. Mi dispiace ragazzi, sono un fallimento!", ha detto scherzando con i giornalisti. "Non sogno troppo il futuro. L'unica cosa che voglio è raggiungere le semifinali. I ragazzi sono molto concentrati, e hanno il mio stesso obiettivo", ha insistito Guardiola. "Basterà? Non lo so. Una volta ho raggiunto la finale con un solo tiro in porta, un'altra abbiamo tirato 33 volte e siamo stati eliminati. Il calcio è anche questo", ha ricordato. Per quanto riguarda la gara di domani, il tecnico dei citzens ha dichiarato: "Stanno tutti bene. Zinchenko si allenerà oggi, gli altri sono rientrati ieri e stanno recuperando al meglio. Fernandinho si è allenato ieri, a bassa intensità ma si è allenato. Agüero ha bisogno di giocare per trovare la condizione migliore. Vogliamo raggiungere le semifinali, sarà una grande sfida". Guardiola ha poi polemizzato con i vertici della Premier League, che non hanno consentito alla sua squadra di anticipare l'ultima partita di campionato per avere più tempo per riposare. "Il Tottenham ha giocatoro sabato, noi domenica e non ho capito perché non ci hanno fatto giocare alle 12.30 di sabato", ha detto Guardiola.