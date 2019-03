LIGUE 1, PSG CAMPIONE A MARZO?

28/03/2019

Venti punti di vantaggio sul Lille nonostante il Psg abbia giocato una partita in meno. In attesa del recupero contro il Nantes, Mbappè e compagni hanno già per le mani il match point della Ligue 1: la festa potrebbe scattare anche qualche minuto prima di scendere in campo, visto il match della seconda in classifica, ma alla squadra di Tuchel per essere campione aritmeticamente basterà battere il Tolosa nel posticipo e poi potrà festeggiare ancora una volta il titolo di campione di Francia.