LEGA SERIE A, LUNEDÌ L'ASSEMBLEA

05/07/2019

Lunedì 8 luglio alle 14 è in programma nella sede di via Rosellini, a Milano, l'assemblea della Lega Serie A. All'ordine del giorno la proposta di Mediapro in ambito di diritti tv, con eventuale delibera da mettere al voto. Da definire, anche, il calendario delle competizioni 2019/2020 con la data della compilazione dei calendari di Serie A e della disputa della Supercopppa. Si parlerà anche della proroga al 2020 dell'accordo collettivo di lavoro dei calciatori.