LECCE, LUCIONI: "CI VORRA' TANTO EQUILIBRIO"

17/07/2019

"Ci vorrà tanto equilibrio, in primis da parte nostra nelle difficoltà che si incontreranno nel percorso, ma anche da parte dei nostri tifosi, il loro sostegno non dovra' mai mancare". Così Fabio Lucioni, difensore del Lecce, dal ritiro in Valgardena dei salentini si proietta all'avventura in Serie A. "L'arrivo di Rossettini sicuramente ci conferisce maggiore esperienza, qualità e tante gare di Serie A disputate", ha spiegato il 31enne giocatore. "Ci darà sicuramente una mano per raggiungere il nostro obiettivo. In più ci sono Gabriel, Benzar e Vera che sono entusiasti di far parte di questo gruppo e desiderosi di mettersi alla prova in questo campionato difficile che ci attende. Tutti i nuovi, comunque, si stanno ambientando bene, si sta lavorando bene in ritiro, dobbiamo continuare così".