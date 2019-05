LAZIO, LOTITO SULLA COPPA ITALIA: "I TIFOSI SIANO 12° UOMO"

14/05/2019

"E' indispensabile sottolineare il rispetto delle regole per far sì che quella di domani sia una giornata di spettacolo e di sport. Rispetto delle regole, orgoglio di appartenenza ai colori biancocelesti". È l'appello che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, rivolge ai tifosi biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia in programma domani sera allo stadio Olimpico contro l'Atalanta. "Mi auguro che i tifosi abbiano un comportamento consono" ha sottolineato Lotito in una conferenza stampa di presentazione del nuovo Security Manager Nicolò D'Angelo. "Quella di domani è una partita importante, i risultati si conseguono attraverso il sostegno di tutti, dallo staff ai giocatori fino ai tifosi, perché sono il 12º uomo in campo. Mi auguro si crei un gruppo compatto. La squadra deve essere concentrata sulla partita di domani per conseguire un risultato che dia soddisfazione a tutti, alla squadra, ai tifosi e alla società".