LAZIO, INZAGHI: "PER NOI ERA IMPORTANTE VINCERE"

11/11/2018

Simone Inzaghi commenta così il pareggio in casa del Sassuolo: "Per noi era importantissimo vincere, abbiamo preparato la partita in due giorni perché sappiamo che sono un'ottima squadra. Dopo il vantaggio abbiamo concesso un gol troppo facile al Sassuolo, nel secondo tempo abbiamo gestito meglio il gioco ma è mancata la soluzione. C'è rammarico per l'occasione persa in classifica, ma più che altro non avremmo dovuto concedere un gol così semplice al Sassuolo. Siamo stati condizionati anche dalle ammonizioni, ma non ricordo parate di Strakosha nel secondo tempo. Abbiamo creato, è mancato il guizzo negli ultimi metri ma avevamo di fronte una squadra organizzata. Milinkovic? Si è impegnato, ha corso, ha dato quantità e qualità. Lo scorso anno qui ha fatto due gol, Sergej sta crescendo ed è stato importante così come tutti gli altri, Immobile, Luis Alberto, tutti". Il tecnico sottolinea poi il valore della squadra: "Qual è il segreto? La fortuna di aver trovato il gruppo di giocatori seri come quello che ho. Giochiamo ogni tre giorni, non è semplice preparare le partite in così poco tempo. Ho ragazzi seri, stiamo avendo un ottimo cammino ma dobbiamo migliorarci perché tutti si aspettano grandi cose da noi. Vogliamo crescere ancora rispetto agli scorsi due anni, cercheremo di farlo".