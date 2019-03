LAZIO, INZAGHI: "PARI CHE FA MALE"

10/03/2019

"Sono molto arrabbiato e deluso per il risultato perché dopo un primo tempo dominato avremmo meritato di vincere. Le altre corrono e non abbiamo tempo di fermarci - ha commentato Simone Inzaghi -. Siamo venuti a Firenze a fare la partita contro una squadra in forma e abbiamo trovato un Terracciano strepitoso. Questo pareggio è molto doloroso, è stato un peccato. Analizzeremo questo pareggio con i ragazzi, dovevamo essere più lucidi nel palleggio. Non siamo stati bravi a raddrizzare la partita, sono contento per come abbiamo giocato ma molta delusione per questo pareggio che non serve a nulla".