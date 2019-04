LAZIO, INZAGHI: "MILAN? PENSO AL SASSUOLO"

06/04/2019

"Se penso al turnover verso il Milan? Dovrò valutare e decidere, ma sicuramente non guarderò i diffidati perché voglio la massima attenzione per domani. Nessun calcolo sui diffidati ma solo testa al Sassuolo". Lo afferma l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di domani all'Olimpico contro il Sassuolo, gara che anticipa lo scontro diretto del 13 aprile contro i rossoneri a San Siro. Lazio che torna all'Olimpico dopo la vittoria di Milano con l'Inter e il ko di Ferrara con la Spal: "Domani è una partita importante per la nostra classifica, affrontiamo una squadra frizzante e giovane che ci può creare diverse insidie", specifica Inzaghi, che sulle critiche a Immobile chiarisce: "Io sono molto soddisfatto di lui, domani sarà titolare come sempre perché per noi è fondamentale, ha la mia massima fiducia".