LA LEGA DI A CONDANNA L'AGGRESSIONE AL GIOVANE ARBITRO

13/11/2018

La Lega Serie A "registra con immenso dispiacere il verificarsi di due incresciosi e gravi fatti che offuscano l'immagine del calcio italiano. L'atto di violenza ai danni del giovane arbitro Riccardo Bernardini e l'inaccettabile striscione esposto contro il Presidente del Genoa Enrico Preziosi non hanno nulla a che fare con la cultura sportiva di un paese civile". E' quanto si legge in una nota. La Lega "condanna fermamente i due vergognosi episodi e - aggiunge - si augura di non dover piu' evidenziare in futuro simili atti di aggressione e intimidazione".