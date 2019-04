LA JUVE RICORDA ANDREA FORTUNATO

25/04/2019

"E' difficile trovare una consolazione, quando il destino decide di portarti via un amico, un campione, un ragazzo con le qualità di Andrea Fortunato. E' difficile spiegarsi come sia possibile che Andrea se ne sia andato così, in quel modo, crudele e ingiusto. Nel fiore degli anni, quando la sua carriera era ancora piena di promesse da mantenere. E' difficile, anche a distanza di 24 anni da quel 25 aprile 1995, giorno in cui ci arrivò la notizia della sua scomparsa. Quello che invece ci resta, ed è sempre vivo, è il ricordo di Andrea: un ragazzo d'oro, un grande giocatore. Uno di noi". Con queste parole sul proprio sito internet, la Juventus ricorda sul proprio sito internet il terzino Andrea Fortunato di cui ricorrono oggi i 24 anni dalla scomparsa a causa di una leucemia.