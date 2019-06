L'ASSESSORE DI NAPOLI: "NON PERDONO SARRI"

04/06/2019

"Da uomo delle istituzioni non posso che perdonare un eventuale passaggio di Sarri alla Juventus. Da tifoso no". Così l'assessore allo sport di Napoli, Ciro Borriello, sul possibile approdo del tecnico sulla panchina della Juventus: "Oggi si compiono scelte in base alla professione e non seguendo il cuore, lo sport è cambiato - ha spiegato a margine della partenza del viaggio della fiaccola delle Universiadi al Rettorato di Torino - Si separano mogli e mariti, possono anche finire le storie d'amore sportive". Quasi una riedizione della calda estate del 2016, quando un altro idolo dei tifosi del Napoli, Higuain, sposò la causa bianconera: "É da tempo che si parla di Sarri alla Juve, il tifoso napoletano ha avuto modo di ragionare, considerando anche che dopo Napoli è andato al Chelsea. Sarri è insomma meno odiato di Higuain, che fu un fulmine a ciel sereno. Secondo i tifosi fu un vero e proprio tradimento". Non è bastato l'arrivo sotto il Vesuvio di un tecnico di caratura internazionale come Ancelotti: "Fino ad adesso è un tiepido fidanzamento, ma con gli allenatori il Napoli non è mai riuscito ad andare oltre i tre anni".