22/03/2019

"Quando ho firmato con la Juve è stato un giorno speciale. Ero con mio fratello e i miei amici, il contratto è arrivato mentre ero in spiaggia. L'ho firmato e sono tornato a prendere il sole". Paulo Dybala in un'intervista rilasciata a Otro ha ripercorso alcuni passi della sua carriera, compreso il momento della firma per la sua attuale squadra. "Non pensavo che avrei avuto una carriera del genere, da bambino seguivo il calcio, ci giocavo perché mi piaceva - ha raccontato la Joya dal ritiro con la nazionale Argentina - Con i miei amici volevamo essere Ronaldinho e Ronaldo, ma non ci ho mai pensato (a una carriera da calciatore, ndr). Non dimenticherò mai l'esordio con l'Instituto di Cordoba. Voglio che i tifosi vedano i sacrifici che ho fatto per renderli felici, per me è la cosa più importante", ha concluso l'attaccante bianconero.