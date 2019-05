JUVE, SZCESZNY: "ALLEGRI HA PIANTO, STRANO VEDERLO ANDARE VIA"

20/05/2019

"Allegri ha pianto, era molto emozionato ed eènormale: sono stati tre giorni belli ma anche strani". Wojciech Szczesny racconta così il weekend dell'addio al tecnico degli ultimi cinque scudetti della Juventus. "Sarà molto strano vederlo andare via - spiega il portiere polacco, alla prima stagione da titolare in bianconero - Gli vogliamo bene e gli facciamo un grande in bocca al lupo, ovunque andrà". Quella pareggiata contro l'Atalanta è stata l'ultima partita della stagione per Szczesny che tra una settimana, nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria, lascerà spazio a Pinsoglio. "Un bravo ragazzo oltre che il portiere più forte di tutti noi, vi giuro. Sono contento di farlo giocare quest'ultima partita", sostiene Szczesny, che ha parole di elogio per Aaron Ramsey, suo compagno all'Arsenal e pronto ad indossare nella prossima stagione la maglia della Juventus. "L'ho portato anche a cena l'altro giorno - rivela - È un giocatore molto forte, che sicuramente ci darà una grande mano per vincere altri trofei. De Rossi? É sempre stato un grande giocatore, ho fatto due anni con lui a Roma, è un grande uomo e un grande capitano. Sono sorpreso che sia finita così".