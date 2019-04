JUVE, PERIN: "TORNERO' PRESTO IN PISTA"

19/04/2019

"La pazienza è aspettare. Non aspettare passivamente, quella è pigrizia. Ma andare avanti quando il cammino è difficile e lento". E' il messaggio postato su Instagram dal portiere della Juve Mattia Perin dopo l'operazione cui è stato sottoposto oggi a Villa Stuart alla spalla destra. "Grazie ai tifosi di tutta Italia per la vicinanza e per il grande affetto che mi state mostrando", scrive il bianconero che allega una foto post-intervento sul letto d'ospedale. "Tornerò presto in pista!".