JUVE, NIENTE RECORD DI PUNTI

27/04/2019

La Juventus non è riuscita a battere l'Inter a San Siro nell'anticipo serale della 34sima giornata e dunque per i bianconeri ora è impossibile ottenere i 102 punti messi insieme da Antonio Conte nel 2014. Per potercela fare, infatti, i bianconeri avrebbero dovuto vincere tutte le gare post Fiorentina. Ma già al primo ostacolo, il sogno di rimanere ulteriormente negli almanacchi si è spezzato.