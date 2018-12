JUVE, DYBALA: "MENO GOL? FACCIO UN ALTRO RUOLO"

01/12/2018

Paulo Dybala presenta la sfida alla Fiorentina della sua Juve. "Stiamo facendo molto bene dall'inizio del campionato. Oggi sarà una partita dura, tosta, in un ambiente molto caldo, ma noi sappiamo quello che dobbiamo fare, dipende da noi trovare gli spazi per fare male alla Fiorentina e portare a casa i tre punti. Sicuramente è una squadra molto dura, caricata dai tifosi. È una partita che non finisce mai, sappiamo dove giocheremo oggi e ci siamo preparati per farlo", ha dichiarato a Sky. Dybala poi commenta la sua posizione, battezzata da tuttocampista ieri da Allegri: "La squadra sta facendo molto bene, quindi sono contento che la squadra vinca e che facciano gol tutti. Mi piace segnare, ma ora come ha detto Allegri sto facendo un altro ruolo, indietreggiando per portare palla agli attaccanti e far fare gol a loro".