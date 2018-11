JUVE, BONUCCI: "SORPRESO DI NON GIOCARE"

11/11/2018

"Sinceramente sono rimasto sorpreso quando il mister ha dato le casacche e ha detto che non avrei giocato. Mai mi sarei tirato indietro, sono le partite in cui mi esalto, ma fa parte delle rotazioni". Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha commentato così l'esclusione dalla formazione titolare bianconera nella gara contro il Milan, sua ex squadra. "Ci sono 60 partite, rientra nelle rotazioni - ha proseguito Bonucci a Sky -. Abbiamo la fortuna di avere grandi difensori che sanno farsi trovare pronti. Mi sarebbe piaciuto giocare ma gli interessi della squadra passano in primo piano. Gattuso? Le sue parole mi riempiono di orgoglio, fanno capire quello che ho cercato di dare all'ambiente. Quanto e' successo in estate è sotto gli occhi di tutti, ho scelto di tornare a casa perche' ci sono delle priorità".