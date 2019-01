JUVE, BONUCCI: "AL MILAN NON ERO IO"

24/01/2019

"La vita ti porta a vivere esperienze che ti fanno crescere, maturare: oggi sono più razionale e meno istintivo". Leonardo Bonucci traccia così un bilancio della sua vita professionale, a sei mesi dal suo ritorno alla Juve dopo l'esperienza deludente al Milan: "Sono maturato, ho vissuto le mie esperienze in maniera forte sia dentro che fuori dal campo. Posso dire di essere un uomo migliore, sicuramente diverso da quello che ero in passato". Poi un pensiero anche a Higuain e... Piatek: "Spero che Gonzalo torni grande. Ma auguro il meglio a entrambi". Ma non solo, nei pensieri di Bonucci c'è anche il suo ex tecnico rossonero: "E lo stesso anche per Gattuso".