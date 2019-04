JUVE, BERNARDESCHI: "DELUSIONE CHAMPIONS SPRONE PER IL FUTURO"

20/04/2019

"Vincere uno scudetto è difficile, tutti i giorni ci devi lavorare, ogni gara si deve vincere per centrare l'obiettivo, è molto difficile mantenere la costanza mentale e fisica per ottenere questo risultato. Quest'anno lo abbiamo fatto diventare semplice ma non lo è mai, è un record in Europa ed è una cosa straordinaria". Così Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, dopo la vittoria sulla Fiorentina che ha regalato ai bianconeri l'ottavo tricolore consecutivo. "Ronaldo? E' un fuoriclasse che aggiunge valore a tutti, ha portato tutto, un giocatore così in una squadra già forte dà tantissimo", ha spiegato l'ex viola. "La delusione per la Champions? Rimane sicuramente ma ci deve dar forza e spronare per il futuro. La vinceremo, siamo consapevoli di essere forti. Succede di essere eliminati, ma siamo forti e lo sappiamo. Siamo pronti per vincerla, ci vuole anche fortuna. Quest'anno è andata così, c'è amarezza ma ormai è andata", ha aggiunto.