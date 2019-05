JUVE, AGNELLI: "LA MIA DECISIONE PIÙ SOFFERTA"

18/05/2019

Emozione e belle parole: una conferenza stampa d'addio quasi surreale quella che è andata in scena in casa Juve. Andrea Agnelli ha salutato il tecnico dei cinque scudetti consecutivi con un discorso sincero, ma non ha spiegato i veri motivi dell'esonero: "In Allegri ho trovato un vero amico, è stata la decisione più sofferta da quando sono presidente". Più degli addii di Buffon e Del Piero. Per l'ormai ex allenatore bianconero anche un regalo speciale, una maglia con il numero 5 e la scritta "History alone". Sì, il tecnico livornese ha fatto la storia essendo l'unico ad aver vinto cinque volte consecutivamente lo scudetto.