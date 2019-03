ITALIA, SUBITO PROVE DI ANTI-FINLANDIA

18/03/2019

Subito prove anti-Finlandia per la Nazionale radunata da oggi a Coverciano per le prime due gare di qualificazione agli Europei 2020, il 23 e il 26 marzo. Il ct Roberto Mancini non ha perso tempo e fin dal primo allenamento di questo pomeriggio ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche con i giocatori della probabile formazione titolare: modulo 4-3-3, davanti a Donnarumma una linea difensiva composta da Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi; a centrocampo Barella, Jorginho e Verratti; in attacco Chiesa, Immobile e Bernardeschi. Ad alcuni di loro si sono alternati Piccini, Grifo e Quagliarella. Mentre altri, fra i quali Zanioli, Pavoletti e Lasagna, hanno iniziato svolgendo lavoro a parte.