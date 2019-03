ITALIA, LOMBARDO NELLO STAFF DI MANCINI

13/03/2019

L'ex calciatore Attilio Lombardo entra a far parte dello staff del ct azzurro Roberto Mancini come assistente tecnico. Lo rende noto la Federcalcio. Ex compagno di squadra e già collaboratore di Mancini al Manchester City e al Galatasaray, Lombardo è uno dei 5 calciatori italiani (insieme a Giovanni Ferrari, Sergio Gori, Pietro Fanna e Aldo Serena) ad aver vinto lo scudetto con 3 club diversi: Sampdoria, Juventus e Lazio. Nel suo palmares ci sono anche una Coppa delle Coppe ('90), un Supercoppa italiana ('91) e una Coppa Italia ('94) con la Samp, e poi la Coppa Campioni ('96) e l'Intercontinentale ('96) con la maglia Juve.