ITALIA, GRAVINA: "PERIODO IRRIPETIBILE"

11/06/2019

"E' un periodo dove l'azzurro trionfa. Un mese speciale, credo irripetibile. A memoria d'uomo credo che non abbiamo mai conosciuto un periodo così intenso, così straordinariamente ricco di competizione e di risultati legati alla competizione sportiva". Lo ha dichiarato a LaPresse il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. "Vice campione d'Europa con l'Under 17, la 20 che oggi gioca la semifinale per il Campionato del mondo Under 20, la femminile al Campionato del mondo, la Nazionale che sta guidando il suo girone, l'Under 19 che si avvicina al Campionato europeo, la 21 che inizierà domenica la fase finale del Campionato europeo. C'è tanto calcio azzurro in questo periodo. Chiaro che la vittoria delle ragazze e' uno spot straordinario, una testimonianza bellissima per trasferire quella loro sensibilità, quella loro forza dei sentimenti a tutto il calcio italiano e non solo - ha aggiunto - . Vedere queste ragazze esultare in quel modo, coinvolgere tutto lo stadio e avere i francesi che all'allenamento hanno consegnato una rosa a tutte le ragazze, a tutto lo staff, credo che sia uno dei messaggi piu' belli che il calcio può vivere ma soprattutto conservarlo e tutelarlo".