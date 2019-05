ITALIA FEMMINILE, IL CT BERTOLINI: "LE DONNE SALVERANNO IL CALCIO"

03/05/2019

"Saranno proprio le donne a salvare il calcio". Lo ha detto la ct delle azzurre, Milena Bertolini, durante il Forum in corso all'ANSA. "Il calcio giocato dalle donne è un calcio bello per i suoi aspetti di fair play, di gioco, di sacrificio e impegno. Il giocare per il piacere di giocare". L'aspetto predominante di una ragazza che gioca a calcio è più fantasioso armonioso, piacevole. Non a caso i giocatori più forti - aggiunge la ct - hanno avuto movenze per così dire femminili, penso a Baggio che univa eleganza, armonia, destrezza".