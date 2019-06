ITALIA DONNE, GAMA: "PRONTE PER IL DEBUTTO"

08/06/2019

"Siamo andate migliorando negli ultimi due anni, scendiamo in campo con questa consapevolezza in più. Affrontiamo una grande squadra, sesta nel ranking mondiale. E' bene che ci temano, noi scenderemo in campo umili ma con la giusta determinazione". Lo ha detto il capitano della nazionale di calcio femminile Sara Gama alla vigilia dell'esordio nel Mondiale contro l'Australia. "E' la vigilia più attesa, ci stiamo preparando da molto tempo. Abbiamo voglia di giocare questa massima competizione, è quello che ogni giocatore e giocatrice sogna di fare fin da quando è piccolo - ha proseguito in conferenza stampa - Siamo pronte. Loro ci temono? Significa che abbiamo lavorato bene, sentire che le altre nazionali cominciano a temerci è significativo, ma i nostri risultati lo dimostrano".