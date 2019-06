ITALIA, BONANSEA: "TESTA ALTA E CUORE PIENO"

30/06/2019

"Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto. Grazie a noi che abbiamo percorso una strada in salita con uno zaino pesante sulle spalle ed in qualche modo, tutte insieme siamo riuscite ad arrivare così lontano. La testa è alta e i nostri cuori saranno pieni di un'avventura che ricorderemo per sempre": così, sul suo profilo Instagram, l'attaccante dell'Italia, Barbara Bonansea, riassume il mondiale delle azzurre, eliminate ieri ai quarti di finale dall'Olanda.