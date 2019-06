ITALIA: 17 GOL CONTRO I PRIMAVERA DEL BOLOGNA

04/06/2019

Prove tecniche per l'Italia attesa dalle ultime due gare ufficiali prima del 'rompete le righe'. Il ct Mancini ha fatto sostenere una partitella di allenamento a Coverciano, da tre tempi di 40' l'uno, contro i primavera del Bologna. E' finita 17-0, a segno due volte Pellegrini, Immobile (un gol su rigore), El Sharaawy, Emerson, quindi Bernardeschi, Verratti, Insigne, Chiesa, Belotti, Grifo, Zaniolo, Sensi e Quagliarella. Al di la' della conferma del modulo 4-3-3, la formazione messa in campo nel primo tempo può essere assai vicina a quella che il ct azzurro medita di impiegare sabato ad Atene contro la Grecia, prima trasferta della fase di qualificazione ai prossimi Europei. Ecco gli 11 schierati: Sirigu in porta, difesa a quattro con Florenzi e Biraghi esterni e Bonucci-Chiellini al centro, a centrocampo Bernardeschi, Jorginho e Verratti, in avanti il tridente formato da Chiesa, Pavoletti (poi sostituito al 30' da Belotti) e Insigne. Nei tempi successivi Mancini ha ruotato tutti schierando Sensi e Cristante registi e spostando in attacco Bernardeschi. Gli unici azzurri che non hanno partecipato alla partita d'allenamento sono stati gli acciaccati Spinazzola e Kean (fastidi muscolari).