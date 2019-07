IRAN, DONNE NEGLI STADI: FIFA APPOGGIA RIFORMA

18/07/2019

La Fifa è al lavoro con le autorità iraniane affinchè sia varata la riforma della legge che, dal 1979, impedisce alle donne di assistere dal vivo alle partite di calcio. Lo ha detto il presidente Gianni Infantino, che ha parlato con il suo omologo della federcalcio iraniana, Mehdi Taj, il quale ha assicurato che "la questione e' stata presa in carico direttamente dal Ministro dello sport e della gioventù". Lo scorso novembre alcune donne hanno potuto seguire allo stadio di Teheran la finale della Champions asiatica, a cui ha assistito lo stesso Infantino, e ora la Fifa vorrebbe risolvere la questione, e che le donne possano andare a tifare, prima dell'inizio delle qualificazioni mondiali dell'Asia: la prima data in cui l'Iran giocherà in casa è il 10 ottobre, giorno della sfida contro la Cambogia. Successivamente l'Iran tornerà a esibirsi davanti ai suoi sostenitori il 26 marzo del 2020, contro Hong Kong.