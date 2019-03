INTER, ZANETTI: "ICARDI? SE N'E' PARLATO TROPPO"

27/03/2019

"Credo si sia parlato troppo di Icardi. Ora ci concentriamo sul campo perché mancano 10 gare in cui dovremo essere focalizzati sul finale di stagione che è fondamentale". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, intervenendo sul caso dell'ex capitano nerazzurro. "Abbiamo l'obiettivo di qualificarci per la Champions League, mancano dieci partite e domenica incontriamo una diretta rivale - ha proseguito Zanetti -. La squadra sta preparando la gara al meglio insieme al mister. Ci era mancata continuità ma la risposta nel derby è stata molto forte, una gara sentita, fondamentale per la classifica. Ora siamo terzi e dobbiamo continuare su questa strada".