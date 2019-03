INTER, TRE PUNTI DI SUTURA PER GAGLIARDINI

17/03/2019

Infortunio alla testa per il centrocampista dell'Inter, Roberto Gagliardini. Il giocatore ha infatti riportato una ferita lacero-contusa alla regione frontale della testa nel corso del primo tempo: durante l'intervallo sono stati applicati tre punti di sutura e Gagliardini ha poi concluso la gara. Problema muscolare invece per Marcelo Brozovic, sostituto al 28' della ripresa per un affaticamento ai flessori della coscia destra.