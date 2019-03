INTER-SPAL, ICARDI NON E' A SAN SIRO

10/03/2019

Continua il grande freddo tra Mauro Icardi e l'Inter. L'ormai ex capitano nerazzurro infatti non si è presentato in tribuna a San Siro per la gara con la Spal, dopo i fischi che gli erano stati riservati nelle ultime sfide della squadra di Spalletti al Meazza. Prosegue così lo scontro tra Icardi e la società nerazzurra, dopo il no al rientro in gruppo e gli incontri tra Marotta e l'entourage del giocatore per cercare di risolvere la situazione.