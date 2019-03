INTER, POLITANO: "ICARDI? NORMALE CHE CI MANCA"

18/03/2019

"E' normale che ci manca. E' un giocatore che è stato importante per noi". L'attaccante dell'Inter Matteo Politano all'indomani del successo nel derby ha speso delle belle parole nei confronti del suo ex capitano Mauro Icardi: "Davanti abbiamo solo Lautaro, anche per dargli un cambio è importante", ha aggiunto prima di raggiungere Coverciano dove oggi si raduna la nazionale.