INTER, NIENTE UDINESE PER VECINO

03/05/2019

Matias Vecino non farà parte della lista dei convocati di Luciano Spalletti in vista di Udinese-Inter, gara valida per la 35ª giornata del Serie A. Durante la seduta di rifinitura il centrocampista uruguaiano ha accusato una contrattura al retto femorale della coscia destra. Le condizioni di Vecino saranno valutate giorno dopo giorno.