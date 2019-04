INTER, NAINGGOLAN: "ICARDI HA DIMOSTRATO DI VOLER AIUTARE LA SQUADRA"

03/04/2019

"E' una vittoria di squadra, abbiamo creato occasioni segnando subito. Abbimao fatto la nostra parte". Lo ha detto il cxentrocampista dell'Inter Radja Nainggolan a DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. "Icardi? In campo bisogna andare per l'Inter, le cose che succedono vanno risolte negli spogliatoi. Lui ha dimostrato di volerci dare una mano, ora tutti dobbiamo dare tutto per l'Inter".