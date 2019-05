INTER, NAINGGOLAN: "CI E' MANCATA LA CATTIVERIA"

04/05/2019

"Sono punti importanti che abbiamo lasciato, ma ci possiamo rifare contro il Chievo. Male che vada rimaniamo avanti di un punto, ma sarà difficile fino alla fine". Parole di Radja Nainggolan dopo lo 0-0 dell'Inter a Udine. "Queste sono le classiche partite dove loro si chiudono e vanno in contropiede e diventa difficile. Dovevamo chiuderla prima, ci è mancata un po' di cattiveria in area perché le situazioni ci sono state e dovevamo fare meglio. Ora abbiamo tre finali perché siamo obbligati a qualificarci in Champions, bisogna lottare in ogni partita".