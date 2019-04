INTER, LAUTARO: "LA N.10 NON MI PESA"

11/04/2019

"Il numero sulle spalle serve per identificarti e io so cosa significa essere il 10 dell'Inter". Parola di Lautaro Martinez, che in una intervista al media argentino La Oral Deportiva traccia un bilancio dei suoi primo sei mesi in nerazzurro. "Sono stati mesi di adattamento. Ho cambiato Paese, squadra e campionato. Non ho fatto gli stessi minuti che facevo al Racing, ma mi sono sempre allenato per entrare bene quando mi toccava", racconta. Inevitabile parlare di Mauro Icardi. "Dal primo momento in cui sono arrivato mi ha chiamato e aiutato in tantissimo cose, questo è molto buono per formare un nuovo gruppo. Giocare insieme? Lo abbiamo fatto e mi sono trovato bene. Io lavoro sempre per dare il meglio", conclude il Toro.